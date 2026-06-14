【モデルプレス＝2026/06/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが6月14日までに、自身のInstagramを更新。白いワンピース姿を披露し、話題になっている。【写真】「今日好き」美女「美しすぎて言葉が出ない」背中ちらりのキャミソールワンピ姿◆りんか、ロングワンピショットりんかは「＠ms.yuu_official 」「キラキラしてて可愛いの〜」と、自身がモデルを務める