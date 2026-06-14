お座敷遊び「こんぴらふねふね」 江戸時代から続く香川県琴平町発祥のお座敷遊び「こんぴらふねふね」の大会が行われました。 「こんぴらふねふね」の魅力を全国に発信しようとこんぴら観光まちづくり協会が初めて開いたもので県内外から7チームが出場しました。 向かい合った2人が三味線のリズムに合わせて決められた動きをして、動作を間違えると負けです。 三味線のリズムが次第に速くなり、難易度が