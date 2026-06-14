１１日、随州市で行われた炎帝を祭る式典。（随州＝新華社記者／伍志尊）【新華社随州6月14日】中国湖北省随州市で11日、中国古代の伝説上の帝王、炎帝神農（えんていしんのう）を祭る式典が開かれた。国内外から約3千人が、炎帝の生誕の地と伝えられる烈山に集まった。１１日、随州市で行われた炎帝を祭る式典。（随州＝新華社記者／伍志尊）１１日、随州市で行われた炎帝を祭る式典。（随州＝新華社記者／伍志尊）１１日、炎帝