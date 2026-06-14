◇プロ野球 セ・パ交流戦 中日 9-5 日本ハム（14日、エスコンフィールドHOKKAIDO）ここまで9連勝としていた日本ハムは、中日との3戦目に逆転負け。中日打線の奮起をしのぎきれませんでした。対した中日の先発は涌井秀章投手。初回の先頭がヒットで出塁すると、バントとゴロの間に3塁まで進め、野村佑希選手が先制タイムリーを放ちます。援護を受けた先発・古林睿煬投手でしたが、2回には連打を浴び失点。すぐさまリードを奪われま