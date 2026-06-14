◇カーリング日本選手権最終日（2026年6月14日横浜BUNTAI）女子決勝が行われ、SC軽井沢クが北海道銀行を7―6で破り、2年ぶりの優勝を果たした。2点を追う最終第10エンドに、3点を奪って大逆転劇を決めた。午前中に行われた男子決勝でもSC軽井沢クが優勝しており、同クラブとして初のアベック優勝の快挙となった。