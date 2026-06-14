第７５回全日本大学野球選手権記念大会（全日本大学野球連盟、読売新聞社主催）は１４日、神宮で決勝が行われ、関大が慶大に２―１で勝ち、５４年ぶり３度目の優勝を決めた。関西勢の優勝は、２００６年の大阪体育大以来２０年ぶり。