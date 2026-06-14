「日本ハム５−９中日」（１４日、エスコンフィールド）日本ハムは乱打戦に敗れ、連勝は９でストップ。貯金６となった。先発の古林睿煬は四回途中６安打５失点でＫＯされた。味方が１点を先制した直後の二回に田中の右翼線適時二塁打、岡林の左前適時打で３点を奪われて逆転を許すと、四回にも岡林に左越え適時二塁打、鵜飼に左前適時打を浴びたところで交代を告げられた。同点で迎えた七回には、４番手の福谷が細川に左中