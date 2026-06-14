6月14日（日）、阪神競馬場・芝2200メートルを舞台に、上半期G1のラストを飾るグランプリレース宝塚記念が行われた。勝ったのは、2025年の覇者メイショウタバル。史上3頭目となる連覇を達成。鞍上（あんじょう）の武豊騎手はこれで2週連続のG1勝利となり、最年長G1勝利記録を57歳3カ月に更新した。