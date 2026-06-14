電気代の節約といえば、真っ先に槍玉に上がるのがエアコンです。つけっぱなしにしていると電気代がかさむイメージが強く、こまめにオンオフする人も少なくないでしょう。しかし節電意識の高い夫を持つAさんは、日々その"矛盾"に頭を悩ませています。【写真】つけっぱなしの換気扇、電気代はいくら？夫は「電気代がもったいない」と言ってAさんがつけたエアコンを消しに来るのに、リビングの大型テレビをつけたまま寝てしまうことが