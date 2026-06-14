タレントで俳優の畑芽育さんは6月13日、自身のInstagramを更新。国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」授賞式での衣装姿を披露しました。【写真】畑芽育、花柄ドレス×ポニテ姿「ありえんくらい綺麗だった」畑さんは「今日という日はきっと、ずっとずっと私の人生を 支えてくれる記憶になります」とつづり、5枚の写真を投稿。同日開催された国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」でアンバサダーを務めた畑さん。圧巻