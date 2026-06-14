14日午後、周南市の県道で＜バイクと軽乗用車が衝突する事故があり、バイクを運転していた人が病院に搬送されました。14日2時50分ごろ、周南市遠石の県道下松新南陽線で、同一方向を走っていたバイクと軽乗用車が衝突しました。この事故でバイクを運転していた人が病院に搬送されました。けがの程度は分かっていません。現場は片側3車線の見通しの良い直線道路です。