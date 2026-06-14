「オリックス３−２阪神」（１４日、京セラドーム大阪）阪神はサヨナラ負けで２カード連続の負け越しとなった。同点で迎えた延長十回。この回マウンドに上がった５番手のドリスは先頭の横山に右前打を許すと、１死後、西川の左前打で一、三塁。続く太田は遊ゴロで本塁は許さなかったが、山中に左中間を破るサヨナラ打を浴びた。打線は初回に森下が１２球団最多となる８個目の死球。さらに佐藤輝の右前打で２死一、二塁の先制