テレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」が１２日に放送され、タレントのマツコ・デラックス、有吉弘行が出演した。この日は、オアシズ・大久保佳代子がＶＴＲ出演。「究極の手作り胡麻豆腐」を調べた。大久保はスタジオのマツコに向けて「マツコさん、やっぱりちょっと、ペースト状じゃないけど。噛む力が弱ってくると、どうしても白あえみたいな優しい、ちょっとペーストで包まれたものを丸飲みしてると思うんですよ」と