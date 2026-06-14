◇第75回全日本大学野球選手権記念大会最終日決勝慶大1―2関大（2026年6月14日神宮）5年ぶり5回目の日本一を狙った慶大が、1点届かず準優勝に終わった。54年前、同大会決勝で関大・山口高志投手に完封負けし半世紀以上の時を超えてリベンジマッチとなったが、関大投手陣に抑えられ涙を飲んだ。前日の準決勝でエース渡辺和大（4年＝高松商）が15Kの快投。この日はブルペンデーのように抑え役の水野敬太（3年＝札幌南）