7回中日1死一塁、細川が左中間に決勝となる勝ち越し2ランを放つ＝エスコンフィールド中日が打ち勝ち、連敗を3で止めた。5―5の七回に細川が2ラン、石川昂がソロを放って3点を勝ち越した。日本ハムは連勝が9でストップ。3―5の六回に大塚、万波の連続ソロで一度は追い付いたが、直後に福谷が打たれた。