◇第75回全日本大学野球選手権記念大会決勝関大2―1慶大（2026年6月14日神宮球場）全日本大学野球選手権の決勝が14日に神宮球場で行われ、関大が慶大を2―1で下して、1972年以来54年ぶり3度目の優勝を飾った。武器の投手陣が決勝の舞台でも輝いた。2日連続の先発登板となった今秋ドラフト上位候補の米沢友翔（4年）が5回無失点の好投。準決勝降板後には発熱を訴えて病院に直行していたアクシデントを乗り越えた。2―0