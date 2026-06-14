国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」（ＭＡＪ）の授賞式が１３日に東京都内で行われ、レッドカーペットに登場したＴＷＩＣＥの日本人メンバー３人によるユニット・ＭＩＳＡＭＯの姿が話題になっている。ともに細身のスタイリッシュな黒ワンピ姿でそろって登場。それぞれ首元は、Ｖネック、ブルーの襟付きなどアレンジされていた。シンプルなデザインで、美しさと、驚きの腰の高さが際