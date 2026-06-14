ヤクルトは７年目の奥川恭伸投手が９回５安打無失点の好投でプロ初完封を飾った。ドラフト１位・松下歩叶内野手が先制打を含む２安打３打点の活躍で打線をけん引し、チームは交流戦最終戦を白星締めくくった。４―０の９回２死。シャットアウトまであと１人のところで迎えたのは柳田だった。１ボールから投じたカーブが捉えられた。バックスクリーン方向へ勢いよく伸びる打球を見ながら「だいぶヒヤっとしました。打球がぐんぐ