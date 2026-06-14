◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３ｘ―２阪神（１４日・京セラドーム大阪）オリックスが今季３度目のサヨナラ勝ちで、交流戦は全１８試合を終えて９勝８敗１分けで４年連続の勝ち越しとなった。「関西ダービー」も２年ぶりの勝ち越しとなった。先発・九里は５回５安打２失点、５奪三振の粘投。広島時代の２３年９月３日の中日戦（マツダスタジアム）以来、オリックス移籍後は初の中４日で６勝目とはならなかった