◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽決勝慶大１―２関大（１４日・神宮）慶大は関大に破れ２１年以来５年ぶり５度目の優勝を逃した。慶大は５投手によるリレー。６回から４番手で登板した左腕・鈴木佳門（２年＝慶応）が３回を無安打無失点と好リリーフ。しかし打線はプロ注目の関大左腕・米沢友翔（４年＝金沢）に５回まで２安打に封じられた。６回には２死一、三塁の好機を作るも吉野太陽内野