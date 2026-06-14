【モデルプレス＝2026/06/14】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が6月14日までに、自身のInstagramを更新。韓国での旅行中のショットを公開し、話題になっている。【写真】「今日好き」22歳2児の母「ドキッとした」胸元のぞく黒タンクトップ姿◆重川茉弥、シンプルコーデ披露重川は「韓国で占いしたら、地元から離れた方がいいって言われた笑、