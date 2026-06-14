【モデルプレス＝2026/06/14】お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が6月14日までに、自身のInstagramを更新。長女のにこりちゃんとプロ野球観戦の様子を公開し、話題となっている。【写真】58歳吉本芸人「ニコニコでご機嫌さん」ユニ姿で初の試合観戦楽しむ1歳長女◆山本圭壱、長女・にこりちゃんと野球観戦の様子を公開山本は「にこりさん初プロ野球観戦でございます」とつづり、ファンを公言し