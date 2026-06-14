焼きそば用の中華麺で作る、お手軽な台湾混ぜそば風あえ麺。電子レンジで蒸した麺は、驚くほどもちもち。甘辛い肉みそやにら、にんにく、しょうがの香りがからみ合い、箸が止まらなくなります。食欲をそそるこの見た目。卵黄をとろりとくずしたら、全体をぐるぐる混ぜて召し上がれ！『台湾混ぜそば風あえ麺』のレシピ材料（2人分）中華蒸し麺（焼きそば用）……2玉（約300g） 豚ひき肉……150g にら……1/2束（約50g） にんにく…