女子プロレスラー・ジャガー横田さん（64）の夫で医師の木下博勝氏（58）が2026年6月10日、自身のインスタグラムを更新。「JJ」こと長男の大維志（たいし）さん（19）との2ショットを披露した。「一応、JJとも一枚」25年8月から、留学のため渡米している大維志さん。現在は帰国しているようで、木下氏のインスタグラムで親子ショットが公開されている。今回は、室内で大維志さんと並んだ親子ショットを含む3枚の写真を投稿した。「