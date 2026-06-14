太鼓田植（岡山後楽園） 岡山後楽園で恒例の「お田植え祭」が開かれました。 新見市の「哲西はやし田植え保存会」の約20人が、岡山後楽園で「太鼓田植」を披露しました。 保存会によりますと「太鼓田植」は、太鼓のリズムにあわせて楽しく効率よく田植え作業を行うとともに五穀豊穣を願う習わしとして受け継がれています。 2008年には岡山県の重要無形民俗文化財に指定されています。 会場では、田植えの体験