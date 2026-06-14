ウェザーニュースによりますと、6月15日の高知県内はスッキリしない天気で暑さは控えめとなるでしょう。15日の高知県は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。全般に雲が広がりやすいでしょう。山沿いを中心に雨の降る所もありそうです。雨が降っていなくてもお出かけの際は、折りたたみ傘があると良いでしょう。朝の最低気温は、14日朝より低い所が多い予想です。日中の最高気温は、14日と同じくらいの所が多い