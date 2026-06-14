交流戦優勝は最終戦で決着の大混戦となった。ソフトバンクが全18試合を消化して14勝4敗で勝率0・778。日本ハムは雨で中止になった広島戦が16日に振り返られており、この試合に勝利すれば14勝4敗の勝率0・778。西武は同じく雨で流れた阪神戦が16日に行われる。これに勝てば14勝3敗1分けで勝率0・824。引き分けでも勝率0・813。西武は最終・阪神戦に引き分け以上で、日本ハムが勝っても自力での交流戦初優勝が決まる。日