ビートたけし（79）が、14日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演し、老後と死生観について語った。番組では、一人暮らしの高齢者に、住宅の貸し渋りが多発している現状を紹介。公営住宅などは応募倍率が高かったり、入居可能になるまでに長期間かかるなどの問題が指摘された。また老人ホームも、民間だと月30万円、特別養護老人ホーム（特養）でも月10万ほどかかるとの声も上がった。すると、