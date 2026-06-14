女優の大政絢（35）が14日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「4月に福井旅行に行ってきました！2度目の福井！」と書き出した大政。「今回は初めて恐竜博物館にも」とつづって旅行の様子をアップした。「そして、福井のお蕎麦が1番好きかもしれない…毎日食べたい…」とコメント。「自然に癒され温泉に癒され、食に癒され幸せだったな〜」と振り返った。ファンからは「白いトップスかわいすぎま