俳優の賀来賢人とデイヴ・ボイル監督が14日、都内で行われた映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』Q＆A付舞台あいさつに登壇。【写真】楽しそう！観客の質問に笑顔で答える賀来賢人今作は、賀来とボイル監督が共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾。賀来がプロデューサーとして企画をけん引し、ボイル監督が脚本も手がけた完全オリジナルのホラー作品。死者の姉と生者の妹による霊媒師コンビが人里離れた屋