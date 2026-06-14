陸上自衛隊日野基本射撃場で開かれた追悼式で献花する坂本克好1佐＝14日午前、岐阜市（陸自第10師団第35普通科連隊提供）岐阜市の陸上自衛隊日野基本射撃場で隊員3人が自動小銃で撃たれ死傷した事件から3年となった14日、陸自第10師団が同射撃場で追悼式を開いた。非公開で約30分間行われ、遺族や陸自関係者ら約40人が犠牲となった2人の死を悼んだ。死亡した2人は菊松安親1等陸曹＝当時（52）、特別昇任で陸曹長＝と八代航佑3