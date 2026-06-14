6月14日、琉球ゴールデンキングスは2026－27シーズンのトップチームスタッフ体制を発表。同日に長崎ヴェルカを退団することが発表された幸地渉アシスタントコーチを迎え、Bプレミア初年度へ向けた新首脳陣の布陣が固まった。 琉球は2025－26シーズン終了後、桶谷大ヘッドコーチの退任を発表。その後、アンソニー・マクヘンリーアソシエイトヘッドコー