【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月11日に東京・渋谷のライブハウス3会場で『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVEーShibuya Sound Scramble 2026ー』が開催された。 ■ジャンルやカルチャーの垣根を越えてアジアのバンドが集結 この日は日食なつこ、Billyrrom、かりゆし58、ジ・エンプティ、四星球、板歯目、kiyu、7co、PompadollSら国内アーティストに加え、Cup of Joe（フィリピン）、