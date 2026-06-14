お笑いコンビ「極楽とんぼ」加藤浩次（57）が13日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。最近驚いたことについて語った。リスナーから、最近気づいて驚いたことはないかと質問された加藤。「俺、アレあるわ…車。車の機能」と自身の愛車について言及した。「車にさ、香水ついてたんだよ」と告白。エアコンの風と共にフレグランスが薫る機能がついていたと明かした。「匂い