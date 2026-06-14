◇プロ野球 セ・パ交流戦 中日 9-5 日本ハム（14日、エスコンフィールドHOKKAIDO）ここまで9連勝と勢いに乗る日本ハムとの3戦目に臨んだ中日。初回に先制を許すも、度々打線が奮起を見せ逆転勝利としました。この日の先発は、プロ22年目を迎えたベテラン・涌井秀章投手。初回の先頭にヒットを許すと、送りバントとゴロの間に3塁まで進められ、野村佑希選手の先制タイムリーを浴びます。それでも中日打線がすぐさま奮起。2回には2ア