◇プロ野球 セ･パ交流戦 ヤクルト 4-0 ソフトバンク(14日、みずほPayPayドーム)ヤクルト・奥川恭伸がプロ初完封勝利。ヒーローインタビューで「本当にうれしいです」と喜びを語りました。この日は交流戦最多得点(試合前時点)のソフトバンク打線に2塁すら踏ませぬ快投。9回111球、5被安打、9奪三振、無四死球、無失点で、プロ7年目で初の完封勝利をあげています。ソフトバンク打線相手に「『行けるところまで』と最初から出し切りま