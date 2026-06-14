12日（金)、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、7月20日（月・祝）に横浜BUNTAIにて開催される「UNAVERAGE FES.」にアウトサイドヒッターの黒後愛が出演することをクラブ公式SNSで発表した。 このイベントは、プロバスケットボールプレイヤーの富樫勇樹が主宰するイベントで、ゲストには東京グレートベアーズに所属するアウトサイドヒッター柳田