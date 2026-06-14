◇交流戦オリックス―阪神（2026年6月14日京セラD大阪）交流戦最終戦でオリックス・岸田監督が執念の采配を見せた。2―2の同点で迎えた8回2死二塁の守り。打席に高寺を迎え、左翼の中川を中堅、中堅の杉沢を右翼、右翼の山中を左翼、と外野3人をシャッフルする体制を敷いた。マウンド上の4番手・椋木が1―2と追い込むと、最後は中飛に打ち取ってピンチを脱出。9回には守護神のマチャドを投入し、阪神の中軸を封じた。