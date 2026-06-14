俳優の賀来賢人とデイヴ・ボイル監督が14日、都内で行われた映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』Q＆A付舞台あいさつに登壇。撮影の裏話を明かした。【写真】楽しそう！観客の質問に笑顔で答える賀来賢人イベントは、観客の質問に賀来とボイル監督が答える形式で進行。観客からは、作品の撮り方や着想の得方などの質問が投げかけられた。賀来は「この映画って実はワンロケーションなんですよ」と明かし、ボイル監