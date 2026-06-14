１４日午前６時ごろ、兵庫県西宮市の国道で普通乗用車が中央分離帯に乗り上げ、同乗者の男性が意識のない状態で病院に搬送されました。 運転していた人物は車をその場に放置したまま立ち去っていて、警察はひき逃げ事件として調べています。 １４日午前６時ごろ、西宮市生瀬東町の国道１７６号で「音を聞いて現場を見たら、車が街灯に接触して中央分離帯に乗り上げている」と通行人から警察に通報がありました。 現場に