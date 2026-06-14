「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ」（１３日、米アリゾナ州）前ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーフライ級王者の“バム”ことジェシー・ロドリゲス（２６）＝米国＝が、ＷＢＡ世界バンタム級王者アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝に挑戦し、６回ＫＯ勝ちした。バムは世界３階級制覇を達成しし、次戦の相手候補として浮上している４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝につい