東京・板橋区とモスバーガーを運営するモスフードサービスの取り組みとして、『MOS FARM Tokyo 高島平農園』が6月12日にオープンした。【画像】『MOS FARM Tokyo 高島平農園』の全体ビジュアル「高島平緑地再整備方針」に基づき、板橋区が進めている再整備事業の一環。都営三田線に沿って広範囲に続く「高島平緑地（高島平九丁目地区）」の一画に農園を設け、手ぶらで農体験ができる園内には、利用者が各々の区画で野菜を育