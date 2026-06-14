「富里スイカロードレース」で、スイカを食べるランナー＝14日午前、千葉県富里市水分補給に特産品のスイカを提供してPRを狙う恒例のマラソン大会「富里スイカロードレース」が14日、千葉県富里市で開かれた。全国から集まったランナーが、コース終盤に設置された「給スイカ所」で、甘くてみずみずしいスイカを堪能し、ゴールを目指した。蒸し暑い中、スイカのコスチュームを着て走った神奈川県厚木市の会社員椎名誠二さん（58