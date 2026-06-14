シンガーソングライターのナオト・インティライミが6月13日に更新したXで、公演の当日延期を発表した。この日は新潟で公演が予定されていたものの、午前11時48分の投稿で延期が明らかに。公演開始約6時間前となる直前の発表となってしまった。「ナオトさんは、13日の午後5時にも長文のメッセージをポストしています。《今日という日を一緒に楽しみにしてくれていた皆さんに、最高のShowを届けたくて、ギリギリまで「何とかあの