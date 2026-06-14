◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム５―９中日（１４日・エスコンフィールド）中日が連敗を３で止めた。１点を追う２回に２死からの３連打で３点を奪って逆転。４回にも２死からの連打で２点を追加した。６回に５―５の同点に追いつかれたが、７回１死一塁で細川が勝ち越し９号２ラン。続く石川昂も５号ソロでリードを３点に広げた。８回には鵜飼の適時二塁打で９点目を奪った。交流戦はセ・リーグで巨人に次ぐ７勝（