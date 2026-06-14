◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム５―９中日（１４日・エスコンフィールド）日本ハムは中日に敗れ、連勝は９で止まった。貯金は６に減った。交流戦は１３勝４敗。ソフトバンクが１４勝４敗で全日程を終了したたため、交流戦優勝の行方は、西武も含め１６日の最終戦（対広島・マツダスタジアム）の結果次第となった。初回に水谷の遊撃内野安打などでチャンスを作り、４番・野村の中前適時打で幸先良く先制。しかし、