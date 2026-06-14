俳優の賀来賢人が１４日、都内で行われた映画「ＮｅｖｅｒＡｆｔｅｒＤａｒｋ／ネバーアフターダーク」（デイヴ・ボイル監督）のＱ＆Ａ付舞台あいさつに出席した。ボイル監督とはＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「忍びの家ＨｏｕｓｅｏｆＮｉｎｊａｓ」以来のタッグ。共同設立した映像制作会社「ＳＩＧＮＡＬ１８１」の記念すべき第１作で、賀来は出演に加えプロデューサーとしても参加した。第２作に期待する声も多く、今