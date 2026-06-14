俳優の賀来賢人が１４日、都内で行われた映画「ＮｅｖｅｒＡｆｔｅｒＤａｒｋ／ネバーアフターダーク」（デイヴ・ボイル監督）のＱ＆Ａ付舞台あいさつに出席した。ボイル監督とは、Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「忍びの家ＨｏｕｓｅｏｆＮｉｎｊａｓ」以来のタッグで、出演だけでなくプロデューサーとしても参加。共同設立した映像制作会社「ＳＩＧＮＡＬ１８１」の記念すべき第１作となっている。公開からは１０日あまり