◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）上半期Ｇ１を締めくくるグランプリが１８頭で争われ、ダミアン・レーン騎手騎乗で４番人気のミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は中団からレースを進めたが、伸びきれず９着。昨年の有馬記念に続く秋春グランプリ制覇はならなかった。レーン騎手は１９年リスグラシュー以来の当レース２勝目はお預けとなった。今