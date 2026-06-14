ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、『メリー・ポピンズ』の世界をイメージした「巾着付きの先染めストライプパジャマ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「巾着付きの先染めストライプパジャマ」メリー・ポピンズ © Disney 価格：5,490円（税込）サイズ：S、M、L、LL仕様：ウエスト総ゴム、ゴム取替口あ